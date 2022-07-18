Жители двух районов Красноярска останутся без горячей воды с 18 июля

В Красноярске в понедельник, 18 июля, жители сразу двух районов останутся без горячего водоснабжения. Отключение необходимо в связи с испытанием тепловых сетей, а также ремонтом поврежденных и слабых участков.

Согласно официальным данным, горячей воды на протяжении ближайших 10 дней не будет в части Советского и Центрального районов. В частности, горячего водоснабжения будет отсутствовать в части домов жителей мкрн. Покровский, Взлетки, Северного и Зеленой рощи. Отметим, что вода должна вернуться обратно в квартиры красноярцев 27 июля. Однако сроки возвращения воды лучше уточнять в УК.

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