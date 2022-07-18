В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске утонул еще один человек. На этот раз погибшим оказался взрослый мужчина. Как сообщили в ГУ МСЧ России по краю, в воскресенье, 17 июля, в дневное время спасателям была передана информация о том, что в Енисее у моста «777» найдено тело утонувшего мужчины. Труп погибшего вытащили из воды и передали правоохранителям.

Также стало известно о том, что по состоянию на утро 18 июля за минувшие сутки спасателями было спасено 20 жителей региона, из них 4 ребенка на пожаре в Красноярске.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости