В Красноярском крае полицейские нашли пропавшую семью с годовалой девочкой

Полицейские Красноярского края нашли пропавшую семью с годовалой дочкой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, житель Красноярска обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад привёз 28-летнюю супругу с годовалой дочкой в Канск к родственникам.

Накануне он получил сообщение в мессенджере от супруги, после чего она и её родители перестали выходить на связь. Заявитель оправился в Канск, но родных дома не оказалось. Их авто также отсутствовало. Стражи порядка опросили соседей и очевидцев, после чего разыскали пропавших. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время семья вернётся домой.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович