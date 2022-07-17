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Трагически погиб врач-невролог красноярской БСМП Александр Базаров

Главная Общество
Красноярск
10:44 17 Июля 2022
красноярск, некролог
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В Красноярске погиб врач-невролог БСМП Александр Базаров. Об этом рассказали в больнице.

Трагически погиб врач-невролог красноярской БСМП Александр Базаров

Коллеги отмечают его дружелюбие, ответственность и внимание к пациентам.

«Больные и их родственники неоднократно благодарили Александра Сергеевича за профессионально оказанную медицинскую помощь, внимательность и такт, – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели не уточняются. Врачу было всего 34 года.

Александр Базаров окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского университет в 2011 году. В 2014 году, после окончания ординатуры, он приступил к работе в должности врача-невролога в неврологическом отделении для больных с ОНМК. 

Фото: © t.me/bsmp_krsk

© РИА Новости / Павел Лисицын

 
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