В Красноярске 16 июля горожан порадуют праздничным салютом

В субботу, 16 июля, в Красноярске прогремит праздничный в честь Дня металлурга.

Понаблюдать за красочными разрывами пороховых зарядов в небе можно будет из разных мест города. А точкой запуска станет остров Татышев. По плану мероприятие проведут с 22:45, пишут Gornovosti. Параллельно с фейерверком горожане смогут понаблюдать за мультимедийным шоу.

Напомним, что sibnovosti.ru уже рассказывали о праздничных событиях, запланированных на 16 июля. Например, на сцене острова Татышев в 20:00 начнет в выступление Красноярский филармонический русский оркестр, после эстафету подхватит рэпер Natan, а завершит праздничную программу Вячеслав Бутусов и его музыкальная группа «Орден Славы». Весь праздничный перформанс организован благодаря компании РУСАЛ.

Фото: Дмитрий Шабалин