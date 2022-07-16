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В Красноярске 16 июля горожан порадуют праздничным салютом

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Красноярск
14:56 16 Июля 2022
события, праздник, день металлурга, общество, красноярск, в красноярском крае, в россии
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В субботу, 16 июля, в Красноярске прогремит праздничный в честь Дня металлурга.

Понаблюдать за красочными разрывами пороховых зарядов в небе можно будет из разных мест города. А точкой запуска станет остров Татышев. По плану мероприятие проведут с 22:45, пишут Gornovosti. Параллельно с фейерверком горожане смогут понаблюдать за мультимедийным шоу.

Напомним, что sibnovosti.ru уже рассказывали о праздничных событиях, запланированных на 16 июля. Например, на сцене острова Татышев в 20:00 начнет в выступление Красноярский филармонический русский оркестр, после эстафету подхватит рэпер Natan, а завершит праздничную программу Вячеслав Бутусов и его музыкальная группа «Орден Славы». Весь праздничный перформанс организован благодаря компании РУСАЛ.

Фото: Дмитрий Шабалин

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