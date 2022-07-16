Ситуация с обмелением реки Енисей в Красноярском крае может сохраниться до весны 2023 года

Река Енисей в Красноярском крае, вероятно, потерял емкость до 2023 года.

Об этом sibnovosti.ru сообщили в Енисейском бассейновом водном управлении.

По информации специалистов, обмеление реки в Красноярском останется на том же уровне до 2023 года из-за сухой погоды в районе русла реки в ближайшее время. Также синоптики сообщают, если уровень воды не повысится, чтобы вернуть суда осенью вверх по течению ГЭС придется сбрасывать воду.

Напомним, что низкий уровень воды в реке Енисей был замечен ещё в марте, но тогда вода вернулась на место, но более двух недель назад река вновь обмелела.

По мнению экспертов, водоем теряет полноводность из-за малого количества снега зимой и дождей весной и летом. Последний раз такая погода проявилась в 1936 году, пишут специалисты.

Отметим, что sibnovosti.ru писали об интересе красноярцев к обмелевшему руслу. Так, например, некоторые горожане отправились собирать в Енисее раковины моллюсков.

Фото: Татьяна Николаева