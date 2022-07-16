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Ситуация с обмелением реки Енисей в Красноярском крае может сохраниться до весны 2023 года

Главная Общество
Красноярск
13:15 16 Июля 2022
общество, красноярск, стихия, река, енисей
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Река Енисей в Красноярском крае, вероятно, потерял емкость до 2023 года. 

Об этом sibnovosti.ru сообщили в Енисейском бассейновом водном управлении.

По информации специалистов, обмеление реки в Красноярском останется на том же уровне до 2023 года из-за сухой погоды в районе русла реки в ближайшее время. Также синоптики сообщают, если уровень воды не повысится, чтобы вернуть суда осенью вверх по течению ГЭС придется сбрасывать воду.

Напомним, что низкий уровень воды в реке Енисей был замечен ещё в марте, но тогда вода вернулась на место, но более двух недель назад река вновь обмелела. 

Ситуация с обмелением реки Енисей в Красноярском крае может сохраниться до весны 2023 года

По мнению экспертов, водоем теряет полноводность из-за малого количества снега зимой и дождей весной и летом. Последний раз такая погода проявилась в 1936 году, пишут специалисты.

Отметим, что sibnovosti.ru писали об интересе красноярцев к обмелевшему руслу. Так, например, некоторые горожане отправились собирать в Енисее раковины моллюсков.

Фото: Татьяна Николаева

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