16 июля
Красноярск
погода +19 °C
57.83
 
€ 57.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Двое пенсионеров из Красноярска жили без паспортов с 90-х годов

Главная Общество
Красноярск
21:18 15 Июля 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники полиции помогут мужчине и его сожительнице получить паспорта, взамен утраченных ещё в 90-е годы, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Пенсионеры из Красноярска жили без паспортов с 90-х годов. Как рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, информация о живущих без документов мужчине и женщине поступила к правоохранителям из СМИ. Накануне сотрудники отдела полиции № 3 посетили их в аварийном доме на улице Семафорная.

«Полицейские выяснили, что мужчина утратил паспорт 1995 году, а его сожительница в 1998. В полицию для восстановления документов с тех пор они не обращались. Стражи правопорядка разъяснили пенсионерам порядок восстановления паспортов и пригласили в отдел по вопросам миграции для прохождения необходимых процедур», — рассказали в пресс-службе.

Сегодня пенсионеры пришли в отдел полиции сами. Там у них сняли отпечатки пальцев, опросили, проверили по базам данных и приняли от них необходимые заявления.

Фото: © 24.мвд.рф

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Сосновоборске закончат строительство многоквартирного дома №9

В Сосновоборске закончат строительство многоквартирного дома №9

15 Июля 2022 г.
В свои квартиры участники долевого строительства смогут заселится в 2023 году
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания Омской области освободили малый и средний бизнес от налогов до 2025 года

Депутаты Заксобрания Омской области освободили малый и средний бизнес от налогов до 2025 года

15 Июля 2022 г.
Инициативу выдвинул глава региона
Новости Красноярска: В Советском районе для красноярцев проводят бесплатные занятия по йоге и дыхательной гимнастике

В Советском районе для красноярцев проводят бесплатные занятия по йоге и дыхательной гимнастике

15 Июля 2022 г.
Занятия проводят каждую пятницу
Новости Красноярска: В текущем году в Красноярском крае построят более 50 спортивных площадок

В текущем году в Красноярском крае построят более 50 спортивных площадок

15 Июля 2022 г.
На эти цели выделено 200 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске инспекторы ГИБДД нашли нарушения у двух популярных автобусных маршрутов

В Красноярске инспекторы ГИБДД нашли нарушения у двух популярных автобусных маршрутов

15 Июля 2022 г.
Отличились автобусы №77 и №81
Новости Красноярска: В Енисейске потушили крупный пожар в жилом доме

В Енисейске потушили крупный пожар в жилом доме

15 Июля 2022 г.
Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске уволили директора школы № 32

В Красноярске уволили директора школы № 32

12 Июля 2022 г.
И.о. руководителя руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву
Новости Красноярска: Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

11 Июля 2022 г.
Все произошло сегодня утром
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

12 Июля 2022 г.
Похожая ситуация сложилась в 2012 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru