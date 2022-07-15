Двое пенсионеров из Красноярска жили без паспортов с 90-х годов

В Красноярске сотрудники полиции помогут мужчине и его сожительнице получить паспорта, взамен утраченных ещё в 90-е годы, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Пенсионеры из Красноярска жили без паспортов с 90-х годов. Как рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, информация о живущих без документов мужчине и женщине поступила к правоохранителям из СМИ. Накануне сотрудники отдела полиции № 3 посетили их в аварийном доме на улице Семафорная.

«Полицейские выяснили, что мужчина утратил паспорт 1995 году, а его сожительница в 1998. В полицию для восстановления документов с тех пор они не обращались. Стражи правопорядка разъяснили пенсионерам порядок восстановления паспортов и пригласили в отдел по вопросам миграции для прохождения необходимых процедур», — рассказали в пресс-службе.

Сегодня пенсионеры пришли в отдел полиции сами. Там у них сняли отпечатки пальцев, опросили, проверили по базам данных и приняли от них необходимые заявления.

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