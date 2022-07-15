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В Сосновоборске закончат строительство многоквартирного дома №9

Главная Общество
Красноярск
20:30 15 Июля 2022
в красноярском крае, строительство
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В Сосновоборске Красноярского края достроят многоквартирный дом № 9. Как рассказали в министерстве строительства Красноярского края, уже в следующем году 105 участников долевого строительства смогут заселиться в свои квартиры.

Решение о достройке дома Фонд развития территорий принял ещё два года назад. На данный момент подрядчик ведёт подготовку строительной площадки: создаёт временные подъездные пути, чистит территорию от мусора, устанавливает ограждения. Стройку планируют завершить летом 2023 года.

Всего в работе у регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства находятся 17 незавершённых домов. На этих объектах ведутся либо проектные, либо строительные работы. Ведётся работа с ресурсоснабжающими организациями по подключению домов к инженерным сетям, подготовка строительной документации для передачи в госэкспертизу, судебные заседания.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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