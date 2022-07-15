В Сосновоборске закончат строительство многоквартирного дома №9

В Сосновоборске Красноярского края достроят многоквартирный дом № 9. Как рассказали в министерстве строительства Красноярского края, уже в следующем году 105 участников долевого строительства смогут заселиться в свои квартиры.

Решение о достройке дома Фонд развития территорий принял ещё два года назад. На данный момент подрядчик ведёт подготовку строительной площадки: создаёт временные подъездные пути, чистит территорию от мусора, устанавливает ограждения. Стройку планируют завершить летом 2023 года.

Всего в работе у регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства находятся 17 незавершённых домов. На этих объектах ведутся либо проектные, либо строительные работы. Ведётся работа с ресурсоснабжающими организациями по подключению домов к инженерным сетям, подготовка строительной документации для передачи в госэкспертизу, судебные заседания.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев