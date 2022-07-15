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Депутаты Заксобрания Омской области освободили малый и средний бизнес от налогов до 2025 года

Главная Общество
Красноярск
18:40 15 Июля 2022
омск, бизнес, налоги
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Малый и средний бизнес Омской области освободили от налогов до 2025 года. Об этом сообщили в областном правительстве. Инициативу, выдвинутую главой региона Александром Бурковым, поддержали депутаты во время очередной сессии Заксобрания области.

Мера касается расширения налоговых преференций в рамках плана действий по обеспечению социально-экономической стабильности. Так, для предпринимателей, зарегистрированных впервые и применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения, будет установлена налоговая ставка в 0%. Действовать льгота будет до 2025 года.

Также депутаты поддержали инициативу освободить омские кинотеатры от уплаты налога на имущество за текущий год в размере 50% от установленной ставки организаций. По словам Александра Буркова, это благодаря налоговым льготам в прошлом году бизнесмены, работающие по УСН, смогли сэкономить 7,3 млрд рублей.

«Омские предприниматели смогли выдержать удар со стороны коронавирусных ограничений. Думаю, новые вызовы не станут для них препятствием, скорее — новыми возможностями», — отметил губернатор.

Фото: ©  РИА Новости / Владимир Трефилов

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