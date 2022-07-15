В Советском районе для красноярцев проводят бесплатные занятия по йоге и дыхательной гимнастике

В Красноярске в Советском районе каждую неделю по пятницам проводятся утренние зарядки. Тренировки являются абсолютно бесплатными.

В администрации города отметили, что зарядка начинается с восьми часов утра и проходит в парке имени 400-летия Красноярска. В рамках занятий красноярцев любых возрастов и физической подготовки научат выполнять упражнения по аэробике, йоге, дыхательной гимнастики и зумбе. Добавим, что подобные занятия проходят в Солнечном по средам в парке «Солнечная поляна». Зарядка начинается с 20:00.

Фото: admkrsk.ru