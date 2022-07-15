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В Красноярске инспекторы ГИБДД нашли нарушения у двух популярных автобусных маршрутов

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Красноярск
17:10 15 Июля 2022
водитель, гибдд, пдд, нарушения, автобус, красноярск
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В центре Красноярска состоялся профилактический рейд «Пассажирский транспорт». В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД с помощью машин скрытого патрулирования следили за тем, как водители маршрутных автобусов соблюдают правила дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что со знаком минус «отличились» водители автобусов №77 и №81. Так, например, при управлении транспортом не были пристегнуты ремнями безопасности, игнорировали правила маневрирования, а также отъезжали от остановки с открытыми дверями.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости 

 

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