В Красноярске инспекторы ГИБДД нашли нарушения у двух популярных автобусных маршрутов

В центре Красноярска состоялся профилактический рейд «Пассажирский транспорт». В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД с помощью машин скрытого патрулирования следили за тем, как водители маршрутных автобусов соблюдают правила дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что со знаком минус «отличились» водители автобусов №77 и №81. Так, например, при управлении транспортом не были пристегнуты ремнями безопасности, игнорировали правила маневрирования, а также отъезжали от остановки с открытыми дверями.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости