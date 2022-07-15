В текущем году в Красноярском крае построят более 50 спортивных площадок

В этом году на территории Красноярского края появится более 50 новых спортивных площадок. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на эти цели выделено 200 млн рублей.

В Сосновоборске идёт возведение сразу двух площадок – волейбольной и для физкультурно-оздоровительных занятий. Одна из них расположена на территории средней школы, вторая у стадиона «Торпедо». Их покроют безопасным покрытием, установят оборудование для волейбола, баскетбола и физкультурно-оздоровительных занятий.

В Ужурском районе за счёт новой площадки расширили спортивную базу в деревне Кулун. Рабочие засыплют основание песком, чтобы спортсмены могли играть в пляжный волейбол. Для исключения травм в песке не должно быть камней и прочих крупных фракций. Ограничители площадки изготовлены из гибкого материала высокой прочности.

«Этим летом в регионе появится более 50 новых плоскостных спортивных сооружений, которые полностью будут соответствовать современным стандартам. Таким образом, мы не только решаем задачи, поставленные в нацпроекте "Демография", значительно увеличивая число жителей, занимающихся спортом, но и качественно улучшаем жизнь в краевых поселениях», – отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

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