В Красноярске состоялась открытая конференция «Трансформация промышленной политики в мире: позиция России»

В Красноярске 14 июля в стенах СибГУ им. М.Ф. Решетнева прошла конференция «Трансформация промышленной политики в мире: позиция России». В конференции участвовал президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верешагин, первый проректор СИБГУ им. М.Ф. Решетнева Владимир Курешов, а также руководители торгово-промышленных палат и предприниматели Сибири.

Конференция началась с открытия пленарного заседания, которое модерировал Рафаэль Шагеев. На заседании с докладом выступил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он поведал о деятельности системы торгово-промышленных палат относительно вопросов, которые связана с импортозамещением и промышленной кооперации.

Дмитрий Курочкин считает, что цели и приоритеты экономической политики России претерпели изменения. В прошлом страна ориентировалась на цифровую и «зеленую экономику», усиливающую зависимость от стран запада. Однако в настоящее время приоритетом является технологическая независимость и устойчивость.

«Кроме подготовки предложений по системным мерам, которые нужны для перехода на новую экономическую модель, мы занимаемся большим числом оперативных вопросов. Также мы помогаем предприятиям, которым необходимо выжить в настоящий момент, обеспечить бесперебойную работу, наладить логистические цепочки. Мы принимаем участие в разработке целого сервиса импортозамещения — как на федеральном, так и на региональных уровнях», — заявил он.

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза в своем выступлении перечислил актуальные вопросы модернизации экономики и реновации промышленности.

Владимир Гамза сказал, что Россия планирует до 2030 года увеличить на 70% несырьевой экспорт и количества занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек. Владимир Гамза считает, что добиться развития можно за счет высоких темпов роста вложений капитала в производство несырьевого ВВП, которое потребляется на территории России, на основе значительного увеличения эффективности и качества производства в процессе комплексной реиндустриализации экономики.

В конце заседания прошла церемония подписания соглашений о сотрудничестве Центрально-Сибирской ТПП с изданием «Деловой Красноярск», Красноярским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Ассоциацией развития института самозанятых.

Сразу после пленарного заседания была организована работа круглых столов, которые посвятили разработке инновационных технологий, их внедрению в бизнес-процессы промышленных предприятий, а также международной и межрегиональной кооперации по рациональному использованию возобновляемых ресурсов. По итогам конференции будет утверждена резолюция, которую направят в органы федеральной, а также региональной власти.

Фото: пресс-служба Союза «ЦС ТПП»