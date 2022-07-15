Красноярцев просят рассказать о спортивных предпочтениях

Красноярцам предлагают рассказать о своих спортивных предпочтениях. Исследование поможет Красспорту проанализировать состояние спортивной отрасли в городе, а также разработать план её развития до 2030 года.

Опрос проходит на платформе «Активный гражданин». Горожанам зададут несколько вопросов о том, следят ли они за состоянием здоровья, какими видами спорта предпочитают заниматься и хватает ли спортивных объектов рядом с домом. Сделать это можно будет до 27 октября включительно. Для участия в нём необходимо авторизоваться с помощью учётной записи на портале госуслуг и выбрать своё муниципальное образование в разделе «Голосования».

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов