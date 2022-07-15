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Красноярские полицейские проверили проверили мигрантов в тепличных комплексах Березовского района

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Красноярск
15:10 15 Июля 2022
красноярск, полиция, мигранты
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Полицейские Красноярского края продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В этот раз проверка на соблюдение миграционного законодательства прошла в тепличных комплексах Березовского района.

Всего сотрудники органов внутренних дел проверили 114 иностранных граждан. Мигранты были проверены по информационным и дактилоскопическим учётам, а также на причастность к совершению правонарушений. Было выявлено 16 нарушений в сфере миграции по статьям 12.37, 18.8, 18.15 и 19.15.1 КоАП РФ. Кроме того, были собраны материалы для доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.2 УК РФ.

Стоит отметить, что полицейские регулярно проводят подобные профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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