«Норникель» вручил жителям поселка Усть-Авам ключи от новых домов

На севере Красноярского края в поселке Усть-Авам компания «Норникель» построила два новых дома в рамках реализации программы по поддержке и развитию коренных народов. Всего в поселках Усть-Авам и Волочанка планируют построить 18 домов, шесть из которых сдадут в Волочанке уже в текущем году.

В рамках празднования 85-летия поселка Усть-Авам и Дня рыбака заместитель директора по региональной политике и корпоративным проектам Заполярного филиала «Норникеля» Вячеслав Щукин в торжественной обстановке вручил Борису Елогирю и Ольге Порбиной ключи от нового жилья.

Программа по поддержке и развитию коренных народов реализуется в рамках четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве «Норникеля» с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, региональной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края. Данная программа рассчитана на 5 лет. До 2024 года «Норникель» выделит порядка 2,2 млрд рублей на реализацию свыше 40 мероприятий.

Так, например, в Усть-Аваме уже построен банный комплекс, на финальной стадии находится строительство туристического визит-центра, спортивной и игровой площадок. Самым важным мероприятием станет запуск цеха по переработке мяса, рыбы, оленя и дикоросов. Ввод цеха в эксплуатацию позволит не только повысить уровень производства, но и создать добавленную стоимость продукции, тем самым увеличив эффективность традиционного природопользования. В следующем году в Волочанке и Усть-Аваме будут сданы еще 7 домов и завершено строительство новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов с жильем для медицинских работников.

Также в рамках празднования 85-летия Усть-Авама представителями «Норникеля» была передана компьютерная техника для многодетной семьи и сертификат на один миллион рублей на нужды поселка.

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев признался, что ему отрадно видеть результаты оказания поддержки коренным народам именно в части улучшения жилой инфраструктуры.

«Сегодня две семьи въехали в новые дома. Они просторные, теплые, светлые и соответствуют всем нормам нашего законодательства. Помимо этого, будущие жильцы могли сами контролировать качество материалов, как и сам ход выполнения работ. В этом году мы также порадуем жителей поселка Волочанка и далее ежегодно будем вводить новое жилье», - отметил он.

Добавим, что по итогам реализации программы поддержки коренных народов в прошлом году компания выполнила все намеченные мероприятия. Несмотря на трудности в вопросах логистики и закупок, план на 2022 год реализуется согласно графику.

Фото: Норникель