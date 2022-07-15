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Красноярцы могут купить на месячную зарплату 319 порций шаурмы

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Красноярск
14:55 15 Июля 2022
красноярск, еда, рейтинг
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Красноярск оказался на втором месте в «индексе шаурмы». Специалисты 2ГИС подсчитали, сколько популярного фастфуда могут купить жители крупных городов на свою зарплату. Оказалось, что столица региона находится на втором месте. Средняя цена на шаурму здесь стоит на отметке 210 рублей. На месячную зарплату жители города могут купить 319 порций.

В лидерах оказалась Москва. Здесь шаурма стоит 298 рублей, на месячную зарплату москвичи могут купить 406 порций шаурмы. В топ-5 также вошли: Санкт-Петербург (302 порции), Екатеринбург (257 порций) и Челябинск (233 шаурмы). К слову, самую вкусную шаурму готовят в Самаре.

«Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре – 3,8 балла из пяти возможных», — отметили в сервисе.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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