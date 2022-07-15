В Красноярске на выходных будут проверять водителей на трезвость

В Красноярске с вечера пятницы и на протяжении всех выходных дорожные полицейские проведут рейд «Нетрезвый водитель». Согласно официальной статистике, с начала текущего года на городских дорогах зафиксировано 30 ДТП с участием пьяных автомобилистов. В результате погибли пять человек и 34 были травмированы.

В этой связи на дорогах Красноярска будет проведен масштабный рейд, в рамках которого инспекторы ДПС будут выявлять нетрезвых водителей и осуществлять профилактику нарушений ПДД. Отметим, что за вождение автомобиля в нетрезвом виде полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости