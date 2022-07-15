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В Красноярске транспортную компания заплатила 10 млн рублей за нарушение условий грузоперевозки

Главная Общество
Красноярск
14:10 15 Июля 2022
красноярск, деньги, фссп
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В Красноярске транспортную компанию обязали заплатить 10 млн рублей компенсации за нарушение условий перевозки груза. Как рассказали в пресс-службе ФССП, фирма взяла на себя обязательства по доставке груза из Китая, однако нарушила договор. Суд посчитал, что деньги, полученные в рамках договора, нужно вернуть, однако компания не пожелала сделать это в добровольном порядке. 

Тогда дело передали приставам Ленинского района Красноярска. Они сразу установили банковские счета должника и взыскали с них достаточную часть суммы, чтобы погасить большую часть задолженности. Остальные 340 тысяч компания оплатила сама, чтобы снять арест со счетов.

«На сегодняшний день полная сумма задолженности перечислена фирме-взыскателю», – пояснили в пресс-службе.

 Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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