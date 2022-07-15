В Красноярске транспортную компания заплатила 10 млн рублей за нарушение условий грузоперевозки

В Красноярске транспортную компанию обязали заплатить 10 млн рублей компенсации за нарушение условий перевозки груза. Как рассказали в пресс-службе ФССП, фирма взяла на себя обязательства по доставке груза из Китая, однако нарушила договор. Суд посчитал, что деньги, полученные в рамках договора, нужно вернуть, однако компания не пожелала сделать это в добровольном порядке.

Тогда дело передали приставам Ленинского района Красноярска. Они сразу установили банковские счета должника и взыскали с них достаточную часть суммы, чтобы погасить большую часть задолженности. Остальные 340 тысяч компания оплатила сама, чтобы снять арест со счетов.

«На сегодняшний день полная сумма задолженности перечислена фирме-взыскателю», – пояснили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов