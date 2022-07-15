Сеть заготпунктов по сбору дикоросов запустят в Красноярском крае с 18 июля

В Красноярском крае на следующей неделе под будет запущена сеть заготовительных пунктов, которая будет принимать у жителей региона органическую продукцию и дикоросы. При этом первое время у населения будут принимать только лисички. Однако в планах сети, которая будет работать под брендом Siberia Organic, принимать 12 видов дикоросов и плодоовощной продукции.

В правительстве края сообщили, что сеть начнет работать с 18 июля. В каждом пункте будет осуществляться переработка, хранение и сбыт дикорастущей продукции. Для этого в каждом пункте есть холодильник, сортировочный стол, пункт приема и т.д. В результате это позволит отправлять продукцию в крупные торговые сети и сервисы по доставке еды.

Отметим, что три года назад с идей о возрождении заготпунктов дикорастущей продукции выступил глава Красноярского края Александр Усс. Сеть была создана при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» Александра Граматунова, для сдачи лисичек жителям региона не потребуется каких-либо документов. Также нет лимита по объему. Оплату планируют переводить по номеру телефона. Добавим, что ознакомиться со списком заготовительных пунктов, которые будут работать на территории Красноярского края, можно на сайте правительства.

Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»