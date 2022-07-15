Из Иркутского питомника К-9 сбежал трехлапый медведь

Из Иркутского питомника «К-9» сбежал трёхпалый медведь. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ЧП произошло 8 июля. По уверениям сотрудников учреждения, мишка не представляет угрозы для человека, так как боится людей, а пищи в лесу достаточно.

Для поимки медведя создана специальная группа проводит рейды по территориям микрорайона Славный и ближайших СНТ. За обстановкой следят охотоведы и волонтеры. В случае обнаружения следов пребывания животного или его самого необходимо звонить в Единая дежурная диспетчерская служба – 520-112 и 56-34-20, либо отдел полиции № 6 – 21-36-00, приемную комитета по управлению Правобережным округом – 24-11-20, а также 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов