Полиция Железногорска помогла вернуть хозяину сбежавшую лошадь

В Красноярском крае полиция Железногорска помогла вернуть лошадь обратно хозяину. 3-летняя Люсьенда бродила по жилому кварталу по Ленинградскому проспекту. В результате местные жители обратились в полицию.

В ГУ МВД России по региону отметили, что стражи правопорядка решили отвести лошадь подальше от детских площадок и горожан. Используя морковку и сахар, сотрудники правоохранительных органов довели лошадь до леса. Впоследствии в полицию обратился владелец лошади и потом забрал ее, поблагодарив сотрудников.

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