Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за выброс мусора из автомобиля

В России ужесточили наказание за выброс мусора из автомобиля. Законопроект об этом накануне подписал президент России Владимир Путин.

Так, за выгрузку или сброс мусора автовладельцам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей. За рецидив нарушения штрафы удваиваются, а транспортное средство могут конфисковать.

Если мусор выбрасывают из грузовых машин, спецтехники и прицепов, то ответственность намного серьёзнее. Штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам грозит от 60 до 80 тысяч рублей, а юрлица заплатят от 100 до 120 тысяч рублей. В случае повтора размер выплат также увеличивается, а транспорт могут изъять.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский