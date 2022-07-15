7 жителей Красноярска пойдут под суд за организацию подпольного казино

В Красноярске правоохранители пресекли незаконную деятельность подпольного казино. В ГУ МВД России по краю сообщили, что игорное заведение незаконно работало с начала 2021 года по март текущего года. В указанный период 43-летний организатор преступной группы и 51-летний администратор заведения проводили карточные игры, используя игровые столы вне игорной зоны в нежилом помещении.

Для конспирации на здании была установлена вывеска о том, что там находится питейное заведение. Кроме того, преступной деятельностью занимались еще 5 человек. В общей сложности преступной группе удалось заработать более 6 млн рублей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконные организация и проведение азартных игр». Материалы уголовного дела были переданы в суд.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости