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В Красноярском крае 262 многодетные семьи получили деньги на развитие личного подсобного хозяйства

Главная Общество
Красноярск
12:55 15 Июля 2022
в красноярском крае, сельское хозяйство, субсидии
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В Красноярском крае 262 семьи получили субсидии на развитие личного подсобного хозяйства. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, выплата предоставляется семьям с тремя и более детьми при условии, что доход каждого взрослого не превышает размер прожиточного минимума. Также у семьи должен быть участок земли, пригодный для фермерства.

«Ожидаем, что поддержку получат около 500 многодетных семей. Для этого в бюджете региона предусмотрено 35 миллионов рублей», – рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

На эти средства можно купить домашний скот, птицу, пчёл, корма, сельскохозяйственные орудия и технику, посадочный материал и прочее, что связано с фермерством. Чаще всего за поддержкой обращаются жители Емельяновского, Минусинского, Нижнеингашского и Саянского районов. Здесь средства получили уже восемь многодетных семей. Лидером стал Ужурский район – заявки на адресную помощь одобрены 23 многодетным родителям.

«Мы сами выезжаем в поселения и рассказываем об этой мере поддержки жителям, социальные работники посещают такие семьи, обзваниваем местных жителей», – рассказали в региональном отделении соцзащиты по Ужурскому району.

Отмечается, что за помощью семьи могут обратиться несколько раз, но выделенная сумма за три года не должна превышать 150 тысяч рублей. Контроль за целевым расходованием средств ведут  специалисты территориальных отделений соцзащиты. Чтобы воспользоваться данной мерой и получить средства необходимо подать до 1 октября заявление. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, лично через МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

 

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