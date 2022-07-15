Жители Красноярского края просят руководство Литвы не разрушать советские памятники

Члены палаты национально-культурных автономий Гражданской ассамблеи Красноярского края обратились к властям Литвы с просьбой прекратить разрушение памятников советским солдатам. Обращение поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В обращении сказано, что 5 июля в Клайпеде был снесён мемориал солдатам Красной Армии, где были похоронены 695 советских воинов, из них 7 Героев Советского Союза.

«В числе последних – уроженец Красноярского края Ефим Белинский. Его имя дорого и свято для красноярцев, как и имена всех, погибших на полях сражений», – говорится в тексте обращения.

В годы нацистской оккупации на территории Литвы было уничтожено 370 000 мирных жителей, 230 000 советских военнопленных и ещё около 200 000 граждан других стран. При освобождении страны погибло более 137 тысяч советских воинов. Члены Гражданской ассамблеи подчеркнули, что сегодня на территории региона живут более 1200 литовцев. Всего в Красноярском крае живут представители 159 национальностей, объединённых общей историей.

«Жители Красноярского края знают, как трепетно относятся литовцы к памяти своих предков, видят, как заботливо они ухаживают за могилами своих соотечественников в Сибири. Разрушая памятники воинам-освободителям в Литве, они разрушают основы собственной национальной культуры и идентичности», - отметила Мария Захарова.

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