36-летнюю жительницу Минусинска будут судить за избиение 1,5 годовалого сына

В Красноярском крае в суд были направлены материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 36-летней жительницы Минусинска. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Согласно версии следователей, все началось с того, что злоумышленница начала жить с мужчиной, от которого родила двоих детей. Впоследствии между сожителями стали портиться отношения, так как мужчина начал употреблять алкоголь и часто уходить из дома.

В результате обвиняемая начала подозревать любимого в неверности и пребывая в эмоционально неустойчивом состоянии, на протяжении всего мая текущего года женщина избивала своего 1,5 годовалого сына. Процесс избиения она записывала на камеру мобильника, а затем отправила запись сожителю из-за неприязненных чувств.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости