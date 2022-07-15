На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик

Парк спецтехники ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») пополнил фронтальный погрузчик SDLG L968F. Это одна из самых распространенных тяжелых моделей в линейке крупного китайского машиностроительного объединения.

Компания гарантирует высокое качество и долговечность машины. Кабина хорошо защищена от шума и вибрации, имеет круговое остекление. Нет слепых, не просматриваемых зон. Все необходимые манипуляции при погрузке водитель выполняет с помощью удобного джойстика. Благодаря такой технической особенности данной модели скорость рабочих операций намного увеличится.

Фронтальный погрузчик, который прежде использовался на «Красноярском цементе», уступает в производительности заменившей его технике. По сравнению с ним SDLG L968F в два раза мощнее и быстрее. Объем ковша новой машины – 3,5 кубометра (у прежней – 2,5), высота выгрузки на метр больше, что обеспечит возможность наполнять БелАЗы по максимуму и таким образом существенно ускорять погрузку.

«Поступившая техника будет широко применяться при погрузке клинкера и сырьевых добавок в транспортные средства на промплощадке завода. Машина позволяет загружать различные материалы общей массой до шести тонн одним ковшом, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – За счет ее использования рассчитываем повысить эффективность работы, улучшить условия труда водителя, снизить затраты на ремонты».

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»