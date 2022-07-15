15 июля
Красноярск
погода +23 °C
58.26
 
€ 58.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Арт-объект «Белый медведь» украсил станцию Красноярск Северный Красноярской железной дороги

Главная Общество
Красноярск
11:01 15 Июля 2022
медведь, скульптура, железные дороги, транспорт
версия для печати Ico_print

В рамках реализации проекта по эстетическому благоустройству привокзальных площадей красноярские железнодорожники установили на станции внутригородского маршрута Красноярск Северный оригинальный авторский арт-объект.

Скульптура изображает белого медведя –  обитателя Крайнего Севера Красноярского края.

Символ сибирского региона – Белый медведь – будет встречать пассажиров станции Красноярска, расположенной в микрорайоне Северный.

Это одна из самых популярных остановок городских электропоездов, которыми пользуются не только красноярцы, но и туристы, гости краевого центра. Арт-объект «Белый медведь», установленный рядом с перроном, станет своеобразной фотозоной для пассажиров.

Скульптура сделана из камня и выполнена в натуральную величину. Кропотливая работа по её созданию велась в течение полугода.

В настоящее время завершен монтаж «Белого медведя», ведется благоустройство прилегающей к арт-объекту территории.

Добавим, проект по ландшафтному благоустройству привокзальных территорий и остановочных пунктов реализуется на Красноярской железной дороге с 2016 года. За летние месяцы этого года железнодорожники установят новые скульптуры на 7 станциях Хакасии и юга Красноярского края. Всего, с момента старта проекта, на магистрали появилось порядка 40 уникальных арт-объектов.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Енисейске потушили крупный пожар в жилом доме

В Енисейске потушили крупный пожар в жилом доме

15 Июля 2022 г.
Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров
Новости Красноярска: 33-летняя женщина и 10-летний ребенок пропали во время сплава по Мане

33-летняя женщина и 10-летний ребенок пропали во время сплава по Мане

15 Июля 2022 г.
Они уплыли рано утром 12 июля
Новости Красноярска: Житель Канска на велосипеде съездил «отдохнуть» на Алтай

Житель Канска на велосипеде съездил «отдохнуть» на Алтай

15 Июля 2022 г.
Сейчас путешественник едет домой
Новости Красноярска: В республике Тува прошёл обильный снегопад

В республике Тува прошёл обильный снегопад

15 Июля 2022 г.
Власти выехали чабанские стоянки, чтобы проверить состояние скота у животноводов
Новости Красноярска: В Красноярске состоялась открытая конференция «Трансформация промышленной политики в мире: позиция России»

В Красноярске состоялась открытая конференция «Трансформация промышленной политики в мире: позиция России»

15 Июля 2022 г.
В Красноярске 14 июля в стенах СибГУ им. М.Ф. Решетнева прошла конференция «Трансформация промышленной политики в мире: позиция России». В конференции участвовал президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Совета ТПП РФ по финансово-...
Новости Красноярска: Красноярцев просят рассказать о спортивных предпочтениях

Красноярцев просят рассказать о спортивных предпочтениях

15 Июля 2022 г.
Опрос проходит на платформе «Активный гражданин»
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

12 Июля 2022 г.
Похожая ситуация сложилась в 2012 году
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев утонул мужчина

В Красноярске на острове Татышев утонул мужчина

13 Июля 2022 г.
Тело погибшего передали полиции
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

14 Июля 2022 г.
Глава Красноярского края Александр Усс встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «С...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru