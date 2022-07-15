Арт-объект «Белый медведь» украсил станцию Красноярск Северный Красноярской железной дороги

В рамках реализации проекта по эстетическому благоустройству привокзальных площадей красноярские железнодорожники установили на станции внутригородского маршрута Красноярск Северный оригинальный авторский арт-объект.

Скульптура изображает белого медведя – обитателя Крайнего Севера Красноярского края.

Символ сибирского региона – Белый медведь – будет встречать пассажиров станции Красноярска, расположенной в микрорайоне Северный.

Это одна из самых популярных остановок городских электропоездов, которыми пользуются не только красноярцы, но и туристы, гости краевого центра. Арт-объект «Белый медведь», установленный рядом с перроном, станет своеобразной фотозоной для пассажиров.

Скульптура сделана из камня и выполнена в натуральную величину. Кропотливая работа по её созданию велась в течение полугода.

В настоящее время завершен монтаж «Белого медведя», ведется благоустройство прилегающей к арт-объекту территории.

Добавим, проект по ландшафтному благоустройству привокзальных территорий и остановочных пунктов реализуется на Красноярской железной дороге с 2016 года. За летние месяцы этого года железнодорожники установят новые скульптуры на 7 станциях Хакасии и юга Красноярского края. Всего, с момента старта проекта, на магистрали появилось порядка 40 уникальных арт-объектов.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД