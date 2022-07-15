320 жителей Красноярского края пожаловались на присасывание клещей на прошлой неделе

В Красноярском крае до сих пор сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по клещевым инфекциям. При этом специалисты отмечают падение клещевой активности.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону, на минувшей неделе в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 320 человек. Это на 26%, чем на минувшей неделе. Отметим, что клещевая активность в окрестностях краевого центра находится на уровне прошлой недели - от 7 до 9 экз/км на стационарных пунктах наблюдений.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости