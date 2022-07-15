Красноярцы собирают на берегу Енисея раковины моллюсков и делают из них сувениры

Жители Красноярска стали собирать на дне сильно обмелевшего Енисея раковины гигантских моллюсков. Как сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток», одной из раковин красноярка Мария Закирова нашла что-то похожее на жемчужину.

«В одной из раковин оказалась вот такая вот малышка бусинка-жемчужинка. Моллюск её формировал, но, видимо, не успел и где-то помер», – сказала девушка.

Однако, как отметил кандидат биологических наук Егор Задереев, это был не жемчуг, а песчинка, заросшая водорослями.

Иногда в раковинах находят и их обитателей. Так, Екатерина Радченко рассказала, что увидела внутри одной моллюска. Забирать такую раковину она не стала, а оставила там, где нашла.

Найденные раковины жители города пускают на сувениры, например, мыльницы.

Фото: © Мария Закирова