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В России Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единый Социальный фонд

Главная Общество
Красноярск
17:55 14 Июля 2022
в россии, пенсия, социальная политика
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В России Пенсионный фонд и Фонда соцстрахования объединят в единый Социальный фонд. Законопроект был подписан Президентом Владимиром Путиным. Реформа проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства. Новая структура заработает с 1 января 2023 года, однако полная перестройка процессов займёт два года.

Отмечается, что объединение двух фондов никак не повлияет на выплаты гражданам. Денежные средства будут выплачиваться в установленные сроки, более того, по задумке правительства, на поддержание структуры будет тратиться меньше бюджетных средств, а высвободившиеся финансы позволят увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.

Консультации по всем вопросам граждане смогут получать по тем же адресам, что и ранее.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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