14 июля
Красноярск
погода +16 °C
58.26
 
€ 58.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Строительство станции водоподготовки в Бородино завершено на 96%

Главная Общество
Красноярск
19:00 14 Июля 2022
правительство, строительство, в красноярском крае, вода, жители, губернатор
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае продолжает реализовываться федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта в Бородино сейчас на финальной стадии находится строительство станции водоподготовки.

Как рассказали в правительстве региона, автомобиль спецпроекта «Губернаторский контроль» съездил в Бородино согласно поручению Александра Усса. Станцию водоподготовки начали строить еще в минувшем году. На строительство станции было направлено 160,2 млн рублей.  На данный момент готовность объекта составляет 96%.  

На строительной площадке побывал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев. В ходе исследования объекта представитель подрядной организации Андрей Путинцев сообщил, что модуль станции водоподготовки является сооружением для приема воды. Оттуда поступает грязная вода, которая проходит через 6 главных резервуаров, фильтруется и выходит в чистом виде. После этого чистая вода заполняет резервуары и подается горожанам.

В настоящее время подрядчик занимается монтажом сэндвич-панелей и наполнением керамзитом, и кварцевым песком для очистки воды. Также будет установлено ультрафиолетовой обеззараживание воды. Станция сможет за сутки переработать порядка 6 тысяч кубометров.  

По словам Александра Ананьева, строительные работы ведутся интенсивно и каких-либо замечаний нет. Планировалось, что станцию должны построить до 1 сентября, однако объект будет сдан раньше. Также министр отметил, что для жителей Бородино, у которых уже много лет плохая вода, это значимый объект.

Добавим, что строительство объекта находится под пристальным контролем. На стройплощадке установлены 2 видеокамеры, а также осуществляется еженедельный контроль с выездом на объект. 

Фото: © krskstate.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В посёлке Камарчага Красноярского края построили досуговый центр

В посёлке Камарчага Красноярского края построили досуговый центр

14 Июля 2022 г.
Для взрослых и детей в клубе будут работать кружки по интересам
Новости Красноярска: Жителям Кировского района за парковку на газонах выписали штрафов на 1,4 млн рублей

Жителям Кировского района за парковку на газонах выписали штрафов на 1,4 млн рублей

14 Июля 2022 г.
Это в 7 раз больше, чем в прошлом году
Новости Красноярска: В России Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единый Социальный фонд

В России Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единый Социальный фонд

14 Июля 2022 г.
Высвободившиеся финансы позволят увеличить пособия к 2025 году
Новости Красноярска: «Красноярскэнергосбыт» приобрел мягкую мебель для детского интерната «Подсолнух»

«Красноярскэнергосбыт» приобрел мягкую мебель для детского интерната «Подсолнух»

14 Июля 2022 г.
В Красноярске психоневрологический детский интернат «Подсолнух» получил мягкую мебель для обустройства мест отдыха и медицинского отделения. Отметим, что мебель была приобретена ПАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках благотворительной программы. По словам директора ...
Новости Красноярска: В Красноярский край с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана

В Красноярский край с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана

14 Июля 2022 г.
По результатам 2021 года товарооборот между республикой и краем вырос на 30%
Новости Красноярска: Почти на 3% снизилось количество браков в Красноярском крае в 2022 году

Почти на 3% снизилось количество браков в Красноярском крае в 2022 году

14 Июля 2022 г.
Число разводов уменьшилось на 4,5%
Новости компаний
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

11 Июля 2022 г.
Все произошло сегодня утром
Новости Красноярска: Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

11 Июля 2022 г.
Самолет сел из-за задымления
Новости Красноярска: Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

12 Июля 2022 г.
Также был обнаружен салат без маркировки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru