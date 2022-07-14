Строительство станции водоподготовки в Бородино завершено на 96%

В Красноярском крае продолжает реализовываться федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта в Бородино сейчас на финальной стадии находится строительство станции водоподготовки.

Как рассказали в правительстве региона, автомобиль спецпроекта «Губернаторский контроль» съездил в Бородино согласно поручению Александра Усса. Станцию водоподготовки начали строить еще в минувшем году. На строительство станции было направлено 160,2 млн рублей. На данный момент готовность объекта составляет 96%.

На строительной площадке побывал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев. В ходе исследования объекта представитель подрядной организации Андрей Путинцев сообщил, что модуль станции водоподготовки является сооружением для приема воды. Оттуда поступает грязная вода, которая проходит через 6 главных резервуаров, фильтруется и выходит в чистом виде. После этого чистая вода заполняет резервуары и подается горожанам.

В настоящее время подрядчик занимается монтажом сэндвич-панелей и наполнением керамзитом, и кварцевым песком для очистки воды. Также будет установлено ультрафиолетовой обеззараживание воды. Станция сможет за сутки переработать порядка 6 тысяч кубометров.



По словам Александра Ананьева, строительные работы ведутся интенсивно и каких-либо замечаний нет. Планировалось, что станцию должны построить до 1 сентября, однако объект будет сдан раньше. Также министр отметил, что для жителей Бородино, у которых уже много лет плохая вода, это значимый объект.

Добавим, что строительство объекта находится под пристальным контролем. На стройплощадке установлены 2 видеокамеры, а также осуществляется еженедельный контроль с выездом на объект.

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