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«Красноярскэнергосбыт» приобрел мягкую мебель для детского интерната «Подсолнух»

Главная Общество
Красноярск
17:14 14 Июля 2022
общество, помощь, благотворительность, красноярск
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В Красноярске психоневрологический детский интернат «Подсолнух» получил мягкую мебель для обустройства мест отдыха и медицинского отделения. Отметим, что мебель была приобретена ПАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках благотворительной программы.

По словам директора интерната «Подсолнух» Татьяны Черноусовой, они стремятся дать всем детям возможность для того, чтобы они могли всесторонне развиваться. Для детей важна не только хорошо составленные досуговая и реабилитационная программы, но и комфортная обстановка, позволяющая им чувствовать себя как дома и отдохнуть после насыщенного дня.

«Мы очень благодарны Красноярскэнергосбыту за помощь, проявленное милосердие и чуткое отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья», - сказала Татьяна Черноусова.

В интернате «Подсолнух» находятся свыше 300 детей от 3 до 18 лет. Дети обеспечиваются комплексной реабилитацией с применением современных технологий, методик и практик по уходу и развитию детей, имеющих выраженные нарушения психофизического развития.

Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко признался, что отношения компании с интернатом «Подсолнух» правильно называть дружественными. Компания и в будущем продолжит оказывать учреждению благотворительную помощь.

«Но еще важнее - живое общение с ребятами, которые остро нуждаются в ярких позитивных эмоциях, которым требуется социализация, положительный опыт взаимодействия со взрослыми и детьми из большого мира», - заявил исполнительный директор компании.  

Также Олег Дьяченко сказал, что форматы взаимодействия могут быть самыми разнообразными. Это могут быть экскурсии, походы на спортивные матчи, мастер-классы, участие в экоакции «оБерегай», а также праздниках, которые приурочены ко Дню защиты детей.

При этом компания не разделяет мероприятия для «своих» и «детей из интерната». Воспитанники интерната «Подсолнух» являются частью команды ПАО «Красноярскэнергосбыт» и равноправными участниками большинства акций, а также праздников.

 

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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