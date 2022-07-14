В посёлке Камарчага Красноярского края построили досуговый центр

В посёлке Камарчага Красноярского края появился современный досуговый центр. В здании есть гримёрные для артистов, концертный зал, теннисный стол, телевизор и проектор. Также имеется и универсальный зал с передвижными перегородками, который можно трансформировать, разделяя на несколько частей или объединяя его с фойе.

«Появление досугового центра – важное событие для нашего посёлка. Здесь будут проходить выступления наших и приезжих творческих коллективов и театральных студий. Зал для выступлений оборудован современной световой и звуковой аппаратурой. У нас в посёлке есть свой, действующий уже 19 лет, творческий коллектив, его участники особенно рады новому помещению», – рассказала заведующая камарчагским Домом культуры Нина Придворова.

Для взрослых и детей в клубе будут работать кружки по интересам. Посещать новое пространство будут не только жители Камарчаги, но и деревень Сорокино и Новосельск.

Фото: © krskstate.ru