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В посёлке Камарчага Красноярского края построили досуговый центр

Главная Общество
Красноярск
18:30 14 Июля 2022
в красноярском крае, строительство
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В посёлке Камарчага Красноярского края появился современный досуговый центр. В здании есть гримёрные для артистов, концертный зал, теннисный стол, телевизор и проектор. Также имеется и универсальный зал с передвижными перегородками, который можно трансформировать, разделяя на несколько частей или объединяя его с фойе.

«Появление досугового центра – важное событие для нашего посёлка. Здесь будут проходить выступления наших и приезжих творческих коллективов и театральных студий. Зал для выступлений оборудован современной световой и звуковой аппаратурой. У нас в посёлке есть свой, действующий уже 19 лет, творческий коллектив, его участники особенно рады новому помещению», – рассказала заведующая камарчагским Домом культуры Нина Придворова.

Для взрослых и детей в клубе будут работать кружки по интересам. Посещать новое пространство будут не только жители Камарчаги, но и деревень Сорокино и Новосельск.

Фото: © krskstate.ru

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