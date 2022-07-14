Жителям Кировского района за парковку на газонах выписали штрафов на 1,4 млн рублей

Жители Красноярска продолжают парковать свои автомобили на газонах, несмотря на штрафы. Более того, в Кировском районе число штрафов в сравнении с прошлым годом выросло в 7 раз.

В администрации города отметили, что в первом полугодии жители Кировского района получили штрафов за административные нарушения на 1 563 800 рублей, что больше в 5 раз по сравнению с минувшим годом. Большая часть правонарушений связана с нарушением правил благоустройства. За парковку на газонах было выписано 425 штрафов на 1 435 700 рублей. Это в 7 раз больше, нежели в прошлом году.

Также выросло число правонарушений за нарушение тишины. Общая сумма штрафов – 61,6 тысяч рублей. А вот количество нарушений правил торговли, наоборот, сократились. За первые шесть месяцев было выписано штрафов на 36 тысяч рублей. Добавим, что за первые шесть месяцев было оплачено штрафов на 768,8 тысяч рублей. Порядка 70 постановлений были переданы судебным приставам.

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