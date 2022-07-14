В Красноярский край с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана

В правительстве Красноярского края прошла рабочая встреча первого заместителя главы края Сергея Пономаренко с советником премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддином Хайриддиновым и полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества края и республики по вопросам трудовой миграции.

«Красноярский край входит в десятку динамично развивающихся регионов России. На его территории реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которым нужны квалифицированные кадры. Регион заинтересован в привлечении трудовых ресурсов – от высококвалифицированных инженерных специалистов до простых рабочих. Помимо этого, регион находится в поиске новых рынков, что может стать мощным импульсом для дальнейшего развития наших взаимоотношений», – отметил Сергей Пономаренко.

Узбекистан – это один из основных торговых партнёров региона на пространстве СНГ. По результатам 2021 года товарооборот между республикой и краем вырос на 30% и составил более 149 млн долларов. Основной статьёй экспорта Красноярского края стали драгоценные камни и металлы, древесина и изделия из неё. Узбекистан поставляет изделия трикотажа.

Отметим, что Красноярский край стал первым регионом, в котором реализуется совместный проект Правительства РФ и Узбекистана о привлечении граждан республики для работы на территории России.

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