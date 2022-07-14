Жителям Красноярского края рассказали о пользе черной смородины

Жители Красноярского края, у которых есть огород, уже могли насладиться черной смородиной. В четверг, 14 июля, день этой замечательной ягоды. В связи с этим специалисты краевого Управления Роспотребнадзора рассказали, какими полезными свойствами смородина обладает.

Всем известно, что черная смородина отлично подходит для повышения иммунитета и профилактики разных заболеваний. Также ягода замедляет старение, сохраняет остроту зрения, является противоядием от табака и радиационного облучения. Благодаря витамину C черная смородина ускоряет заживление ран, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров.

Кроме того, ягода обладает омолаживающим свойством, защищая от разрушения клеток. Предотвращает и замедляет развитие атеросклероза. Смородина оказывает оздоравливающий эффект на печень и надпочечники. По словам специалистов, ягода нормализует работу сердца, нервной системы, улучшает память и когнитивные способности. Также полезными свойствам обладают смородиновые листья. Они обладают тонизирующим, жаропонижающим, дезинфицирующим и мочегонным свойством.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости