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Жителям Красноярского края рассказали о пользе черной смородины

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Красноярск
16:15 14 Июля 2022
в красноярском крае, здоровье, овощи, фрукты, роспотребнадзор
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Жители Красноярского края, у которых есть огород, уже могли насладиться черной смородиной. В четверг, 14 июля, день этой замечательной ягоды. В связи с этим специалисты краевого Управления Роспотребнадзора рассказали, какими полезными свойствами смородина обладает.

Всем известно, что черная смородина отлично подходит для повышения иммунитета и профилактики разных заболеваний. Также ягода замедляет старение, сохраняет остроту зрения, является противоядием от табака и радиационного облучения. Благодаря витамину C черная смородина ускоряет заживление ран, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров.

Кроме того, ягода обладает омолаживающим свойством, защищая от разрушения клеток. Предотвращает и замедляет развитие атеросклероза. Смородина оказывает оздоравливающий эффект на печень и надпочечники. По словам специалистов, ягода нормализует работу сердца, нервной системы, улучшает память и когнитивные способности. Также полезными свойствам обладают смородиновые листья. Они обладают тонизирующим, жаропонижающим, дезинфицирующим и мочегонным свойством.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

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