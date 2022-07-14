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Суд отобрал у предприятия из Богучанского района незаконно полученную землю

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Красноярск
16:30 14 Июля 2022
красноярск, суд
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В Красноярском крае суд обязал компанию вернуть незаконно полученную землю в муниципальную собственность. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2020 году ООО «Дракон РТ» и администрация Богучанского района заключили договор купли-продажи участка земли в границах поселка Гремучий. При этом администрация нарушила требования Земельного кодекса и передала землю в собственность организации без проведения торгов. 

«Проверка показала, что у компании не было исключительного права на предоставление без торгов в собственность участка площадью более 13,3 Га. На основании этого прокуратура направила заявление в Арбитражный суд края об отмене договора купли-продажи земельного участка площадью более 13,3 Га. 4 июля исковые требования были удовлетворены в полном объеме», – рассказали в прокуратуре.

Компания обязан будет снести все построенные на участке строения. Пока у сторон еще есть время на то, чтобы оспорить это решение.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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