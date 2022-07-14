Бывшего вице-губернатора Томской области отправили в СИЗО по подозрению в растрате 70 млн рублей

Бывший заместитель главы Томской области Юрий Гурдин задержан по подозрению в растратах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что его отправили в СИЗО до 11 сентября.

В пресс-службе СК России уточнили, что, по предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года с подачи Гурдина глава одного из фондов Томской области растратил около 70 млн рублей, выделенных из бюджета области в рамках нацпроекта "Образование". Второму участнику также предъявили обвинение по статье 160 УК РФ.

Юрий Гурдин занимал должность в правительстве Томской области с 2012 года. На своём посту он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске. Он ушёл в отставку 12 мая 2022 года после ухода губернатора Сергея Жвачкина..

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков