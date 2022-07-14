В Музее-усадьбе Сурикова запустили видеоэкскурсию для людей с нарушением слуха

В Красноярске в Музее-усадьбе Василия Сурикова была запущена видеоэкскурсия, предназначенная для людей, имеющих нарушение слуха. Уникальный проект «Суриков вслух» был создан в рамках сотрудничества Музее-усадьбы Сурикова, а также Института филологии и языковой коммуникации СФУ.

Автором проекта выступила Анастасия Аскарова, которая является выпускницей кафедры журналистики и литературоведения. Вместе с работниками музея она создала сайт в формате лонгрида. Теперь люди с нарушением слуха смогут узнать о доме известного художника и быте казаков из Сибири. Видеоэкскурсию, которую проводит профессиональный переводчик русского жестового языка, рекомендуют смотреть в музее с помощью смартфона.

Также в рамках экскурсии людям предложат сыграть в игру, в которой надо помочь Сурикову добраться до дома. Кроме того, на сайте можно собрать пазлы с изображением сибирских пейзажей великого красноярца. Добавим, что познакомиться с проектом «Суриков вслух» можно, перейдя по ссылке: http://surikov.tilda.ws/surikov/vsluh.

Фото: © admkrsk.ru