Золото и серебро завоевал красноярец на всероссийских соревнованиях «Юный стрелок»

Спортсмен из Красноярска Евгений Пожидаев стал участником состязаний «Юный стрелок», которые собрали атлетов из 39 российских регионов. В турнире, который проходил в Ижевске, приняли участие более 550 спортсменов.

Отметим, что в соревнованиях среди юношей до 17 лет Евгений Пожидаев выиграл золотую медаль в упражнении на 40 выстрелов. Ему удалось набрать 699 баллов, оставив позади Артема Галкина из Удмуртии. В стрельбе на 60 выстрелов спортсмен из Красноярска заработал серебро, набрав 1035 очков. Первое место досталось представителю Удмуртии.

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