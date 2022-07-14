В Красноярске на Дзержинского и Урицкого ограничили движение транспорта до 25 июля

В Красноярске в четверг, 14 июля, в утренние часы было введено ограничение на проезд автотранспортных средств по Урицкого и Дзержинского. По официальным данным, изменения являются временными и они связаны с проведением ремонтных работ на участке теплосети, расположенной на Дубровинского, 43.

Таким образом, на Дзержинского перекрыли полосы движения от Карла Маркса до Урицкого. На Урицкого перекрыли полосы от Диктатуры Пролетариата до Дзержинского. Добавим, что ограничения будут действовать до 20:00 25 июля.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости