В школах Иркутской области откроются авиастроительные классы

В школах Иркутской области появятся авиастроительные классы. Таким образом правительство региона хочет популяризировать инженерное направление в образовании.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первые два класса заработают в сентябре на базе средних школ №33 и 39 Иркутска. На обучение дети могут попасть в рамках конкурсного набора. Учебные программы разрабатываются при взаимодействии с техническим университетом и будут делать сильный упор на математику и физику.

«Для Приангарья развитие инженерного направления в системе образования одно из приоритетных, потому что здесь действует Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация Иркут". Важно, что образовательные возможности региона позволяют ученикам пройти весь путь от выбора инженерной специальности в школе, получения ее через учебу в Иркутском национальном исследовательском техническом университете к дальнейшему трудоустройству», – цитирует пресс-служба главу региона Игоря Кобзева.

Иркутская область стала вторым регионом Сибири, где появятся инженерные классы. Также такие классы создадут и в нескольких школах в Новосибирской области. Первый набор в них составит около 75-100 подростков.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев