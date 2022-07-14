На остров Татышев ко Дню металлурга запустят шатлы

Компания РУСАЛ организует 16 июля в Красноярске праздничный концерт «Музыка метALла» ко Дню металлурга на острове Татышев. Для того, чтобы праздник прошёл безопасно и комфортно, для гостей будут запущены шатлы до острова Татышев.



Автобусы будут курсировать с 18:00 до 00:00 с интервалом 15 минут с левого берега от ТЦ «Авиатор», с правого — от гипермаркета «Окей» (ост. Нефтебаза). На специальном маршруте будет две остановки: «Октябрьская» и «о. Татышев».



Организаторы праздника просят красноярцев не приезжать на День металлурга на личном транспорте. Свои автомобили жители города могут оставить на вместительных парковках ТЦ «Авиатор» или гипермаркета «Окей» и добраться до острова Татышев на шатлах. Кроме того, добраться до площадки праздника можно на такси или общественном транспорте, а также пешком со стороны вантового моста.



Для обеспечения безопасности вход на площадку праздника будет организован через пункты досмотра. На площадку праздника запрещено проносить колющие и режущие предметы, аэрозольные баллоны, пиротехнические средства или пожароопасные вещества, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре и другие предметы, мешающие безопасному и комфортному празднику.



Компания РУСАЛ подготовила для красноярцев специальную программу:



20:00 - Красноярский филармонический русский оркестр

21:00 - Артист лейбла Black Star — репэр Natan

22:00 - Вячеслав Бутусов и «Орден Славы»

22:45 - Мультимедийное шоу, праздничный фейерверк

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»