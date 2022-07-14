В Красноярском крае «Лесопожарный центр» задолжал двум авиакомпаниям 82 миллиона рублей

Красноярская транспортная прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства и закупочной деятельности и выяснила, что «Лесопожарный центр» не оплатил задолженность перед двумя авиакомпаниями за использование воздушных судов при охране лесов от пожаров.

Услуга была оказана центру в мае-июне 2022 года, а у центра образовалась задолженность – более 82 млн рублей. По результатам проверки транспортный прокурор вынес представление руководителю центра. На данный момент учреждение полностью погасило задолженность.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов