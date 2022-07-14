В Советском районе Красноярска проходит рейд «Ремень безопасности»

В Красноярске в четверг, 14 июля, на территории Советского района сотрудники ГИБДД проводят масштабный рейд «Ремень безопасности».

По официальным данным, с начала этого года в Красноярске дорожные полицейские составили свыше 9 тыс материалов, связанных с нарушением правил использования ремней безопасности и почти 1,6 тыс материалов за нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Также стало известно, что в 80% случаях смертельных аварий в машинах находились непристегнутые люди. В рамках рейда инспекторы ДПС проверят соблюдение правил перевозки пассажиров.

Фото: 24.мвд.рф