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В Советском районе Красноярска проходит рейд «Ремень безопасности»

Главная Общество
Красноярск
13:30 14 Июля 2022
полиция, нарушения, автомобиль, гибдд, красноярск
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В Красноярске в четверг, 14 июля, на территории Советского района сотрудники ГИБДД проводят масштабный рейд «Ремень безопасности».  

По официальным данным, с начала этого года в Красноярске дорожные полицейские составили свыше 9 тыс материалов, связанных с нарушением правил использования ремней безопасности и почти 1,6 тыс материалов за нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Также стало известно, что в 80% случаях смертельных аварий в машинах находились непристегнутые люди. В рамках рейда инспекторы ДПС проверят соблюдение правил перевозки пассажиров.

Фото: 24.мвд.рф

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