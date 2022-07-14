В Красноярске могут создать федерацию фиджитал-спорта

На территории Красноярска может быть создана федерация фиджитал-спорта. В российских регионах началась заявочная кампания на право открытия представительств новой федерации. Итоги подведут 12 августа.

Отметим, что фиджитальный спорт является видом физической и умственной активности с использованием цифровых экосистем. Первые соревнования по фиджитал-спорту планируют провести зимой 2024 года в Казани. При проведении турнира «Игры будущего» будут использоваться наиболее актуальные наработки в киберспорте, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также ИИ.

Добавим, что планируется создание новых дисциплин, профессиональных лиг среди школьников, студентов, любителей и профессионалов.

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