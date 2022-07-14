В Бурятии открыли и освятили самую большую статую Будды в России

В Бурятии открыли самую большую статую Будды в России. Композиция расположена на склоне горы в селе Санага. Строительство продолжалось четыре года на средства пожертвований буддистов России, Монголии, стран Европы. Идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России. В честь открытия ламы читали мантры, а верующие преподнесли далга и хадаг в знак почтения.

Посетившие открытие паломники и туристы отмечают, что это «огромное событие, значимое не только для Бурятии, но и для всех буддистов мира». Кроме того, вокруг статуи был открыт парк «Арьяа Баала». На протяжении всей тропы расположены четыре беседки, также стоят скамейки и урны, мягкие канатные перила. Пройти тропу длиной в 2 тыс. метров медленным шагом можно за 35 минут. Прямого доступа к статуе у верующих нет, для обзора обустроены четыре смотровые площадки.

Фото: © Пресс-служба правительства Бурятии