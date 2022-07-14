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В Красноярском крае закрыли детскую базу отдыха «Серебряный бор»

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Красноярск
12:04 14 Июля 2022
в красноярском крае, отдых, дети, прокуратура
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В Красноярском крае сотрудники прокуратуры инициировали проверку деятельности базы отдыха «Серебряный бор», расположенной в Краснотуранском районе. Местная жительница обратилась в ведомство и сообщила о ненадлежащей работы комплекса.

Как заявили в краевой прокуратуре, «Управленческая компания «Стоун» организовала на турбазе отдых и оздоровление несовершеннолетних. Однако юрлицо в реестре организаций отдыха детей и оздоровления на территории региона нет. Более того, санитарно-эпидемиологическое заключение получено не было.

В среду, 6 июля, в туристическом комплексе отдыхали 438 детей от 7 до 18 лет без сопровождения законных представителей, при отсутствии нужных документов.

Также стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора и МЧС обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм при организации питания и проживания. Кроме того, на турбазе были нарушены требования пожарной безопасности.

В прокуратуре Красноярского края отметили, что у туристического комплекса нет документов, подтверждающих соответствие скважины санитарным правилам, качество питьевой воды исследовано не было.

Также у сотрудников не было медицинских книжек и они не проходили медосмотры. В зданиях корпусов не оснащены пожарной сигнализацией, нет запасных эвакуационных выходов, плана эвакуации несовершеннолетних. В помещениях использовались поврежденные розетки. Дети купались в необорудованных местах, где не было медиков и спасателей, а также первичных средств спасения. В результате прокуратурой был направлен иск о признании работы базы отдыха незаконной. Деятельность туристического комплекса была приостановлена.  На данный момент прокуратура вместе с правоохранительными органами и администрацией Краснотуранского района организовали выезд детей и их передачу родителям.

Фото: прокуратура Красноярского края 

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